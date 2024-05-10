Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна 11.07.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФокина (Фокина) Ольга Яковлевна

Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

11.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1854 ст.

Отец: Фокин Яков Иванович

Мать: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.