Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1854 ст.
Отец: Фокин Яков Иванович
Мать: Фокина Пелагея Петровна
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно