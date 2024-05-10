Фокина Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти01.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фокина (Фокина) Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1851 ст.
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1854 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович
№ 22. рожден 25 сентября 1857 г., крещен 26. Савватий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 6 с. 691 | Госархив Ар... Показать все
Смерть
01.07.1892 ст.
Причина смерти: от старости | № 8. умерла 1 июля 1892 г., погребена 3. Деревни Пятинской крестьянская вдова Пелагня Петрова Фокина от старости 76 лет | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 275 с.68 | Госархив Арх... Показать все