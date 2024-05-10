Фокина Пелагея Петровна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.07.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фокина (Фокина) Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фокин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фокин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1851 ст.

Сын: Фокин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1854 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Сын: Фокин Савватий Яковлевич

Отец ребёнка: Фокин Яков Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рожден 25 сентября 1857 г., крещен 26. Савватий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 6 с. 691 | Госархив Ар... Показать все
Смерть
01.07.1892 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от старости | № 8. умерла 1 июля 1892 г., погребена 3. Деревни Пятинской крестьянская вдова Пелагня Петрова Фокина от старости 76 лет | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 275 с.68 | Госархив Арх... Показать все

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