Татьяна Федорова
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Федор Филиппов
Мать: Марфа Прокофьева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тимофей Ананьин
Отец ребёнка: Ананья Михайлов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марфа Ананьина
Отец ребёнка: Ананья Михайлов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ефим Ананьин
Отец ребёнка: Ананья Михайлов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Клементий Ананьин
Отец ребёнка: Ананья Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананья Михайлов
Смерть
1777