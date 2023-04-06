Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Федор Филиппов

Мать: Марфа Прокофьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Тимофей Ананьин

Отец ребёнка: Ананья Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марфа Ананьина

Отец ребёнка: Ананья Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ефим Ананьин

Отец ребёнка: Ананья Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Клементий Ананьин

Отец ребёнка: Ананья Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананья Михайлов

Смерть
1777
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