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Ананья Михайлов

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Михаил

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Тимофей Ананьин

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марфа Ананьина

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ефим Ананьин

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Клементий Ананьин

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

Смерть
1767
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