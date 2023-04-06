Ананья Михайлов
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тимофей Ананьин
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марфа Ананьина
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ефим Ананьин
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Клементий Ананьин
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Смерть
1767