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Ефим Ананьин

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ананья Михайлов

Мать: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Игнатьева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Захар Ефимов

Мать ребёнка: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1774

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Семен Ефимов

Мать ребёнка: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1780

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1821

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