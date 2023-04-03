Ефим Ананьин
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ананья Михайлов
Мать: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Игнатьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Захар Ефимов
Мать ребёнка: Анисья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.07.1774
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Анисья Игнатьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Семен Ефимов
Мать ребёнка: Анисья Игнатьева
Рождение ребёнка
23.01.1780
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Анисья Игнатьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Анисья Игнатьева
Смерть
1821