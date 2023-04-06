Федор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Марфа Прокофьева
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Марфа Прокофьева
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Марфа Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Прокофьева
Смерть
Неизвестно