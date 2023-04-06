Федор Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Филиппов

Федор Филиппов

avatar

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Филипп

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Марфа Прокофьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Марфа Прокофьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Марфа Прокофьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Прокофьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close