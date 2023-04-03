Марфа Прокофьева
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Смерть
Неизвестно