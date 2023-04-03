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Марфа Прокофьева

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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