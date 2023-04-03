Тимофей Ананьин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Ананьин

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ананья Михайлов

Мать: Татьяна Федорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тимофеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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