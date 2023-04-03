Тимофей Ананьин
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Ананья Михайлов
Мать: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева
Смерть
Неизвестно