Натёкина (Пустовалова) Тамара
женский, родилась 19.11.1957, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецПустовалов НиколайНеизвестно г.р.
МатьПустовалова (Айдарова) Лидия12.11.1931 г.р.
Супруги
Натёкин Владимир30.05.1955 г.р.
Дети
Кузнецова (Натёкина) Евгения12.01.1978 г.р.
Пермякова (Натёкина) Марина31.03.1983 г.р.
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Рождение
19.11.1957
Отец: Пустовалов Николай
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.02.1977
Муж: Натёкин Владимир
Рождение ребёнка
12.01.1978
Дочь: Кузнецова (Натёкина) Евгения
Отец ребёнка: Натёкин Владимир
Рождение ребёнка
31.03.1983
Дочь: Пермякова (Натёкина) Марина
Отец ребёнка: Натёкин Владимир