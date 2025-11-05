Натёкина (Пустовалова) Тамара 19.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio

Натёкина (Пустовалова) Тамара

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 19.11.1957, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Пустовалов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Пустовалова (Айдарова) Лидия12.11.1931 г.р.
Супруги
Натёкин Владимир30.05.1955 г.р.
Дети
Кузнецова (Натёкина) Евгения12.01.1978 г.р.
Пермякова (Натёкина) Марина31.03.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1957

Отец: Пустовалов Николай

Мать: Пустовалова (Айдарова) Лидия

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
19.02.1977

Муж: Натёкин Владимир

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Умер 1.12.2002

Рождение ребёнка
12.01.1978

Дочь: Кузнецова (Натёкина) Евгения

Отец ребёнка: Натёкин Владимир

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
31.03.1983

Дочь: Пермякова (Натёкина) Марина

Отец ребёнка: Натёкин Владимир

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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