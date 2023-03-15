Пустовалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пустовалов Федор
Мать: Пустовалова Анастасия
Рождение ребёнка
19.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пустовалова Лидия
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пустовалова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустовалова Лидия
Смерть
Неизвестно