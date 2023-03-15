Пустовалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустовалов Федор

Мать: Пустовалова Анастасия

Рождение ребёнка
19.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовалова Лидия

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовалова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова Лидия

Смерть
Неизвестно
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