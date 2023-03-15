Пустовалова (Айдарова) Лидия
Место рождения
Дата рождения12.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931
Отец: Айдаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовалов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пустовалов Николай
Рождение ребёнка
19.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовалов Николай
Смерть
Неизвестно