Пустовалова (Айдарова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова (Айдарова) Лидия

Место рождения

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931

Отец: Айдаров Сергей

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовалов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовалов Николай

Рождение ребёнка
19.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовалов Николай

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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