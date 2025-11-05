Пермякова (Натёкина) Марина 31.03.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пермякова (Натёкина) Марина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 31.03.1983, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Владимир30.05.1955 г.р.
Мать
Натёкина (Пустовалова) Тамара19.11.1957 г.р.
Дети
Пермяков ДмитрийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1983

Отец: Натёкин Владимир

Мать: Натёкина (Пустовалова) Тамара

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Дмитрий

Отец ребёнка: Пермяков Сергей

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