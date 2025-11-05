Пермякова (Натёкина) Марина
женский, родилась 31.03.1983, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Владимир30.05.1955 г.р.
МатьНатёкина (Пустовалова) Тамара19.11.1957 г.р.
Дети
Пермяков ДмитрийНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1983
Отец: Натёкин Владимир
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Дмитрий
Отец ребёнка: Пермяков Сергей