Кузнецова (Натёкина) Евгения 12.01.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Натёкина) Евгения

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 12.01.1978, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Владимир30.05.1955 г.р.
Мать
Натёкина (Пустовалова) Тамара19.11.1957 г.р.
Супруги
Кузнецов Сергей15.03.1975 г.р.
Дети
(Кузнецова) Кристина08.05.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1978

Отец: Натёкин Владимир

Мать: Натёкина (Пустовалова) Тамара

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
08.05.2000

Дочь: (Кузнецова) Кристина

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

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