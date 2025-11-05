Кузнецова (Натёкина) Евгения
женский, родилась 12.01.1978, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Владимир30.05.1955 г.р.
МатьНатёкина (Пустовалова) Тамара19.11.1957 г.р.
Супруги
Кузнецов Сергей15.03.1975 г.р.
Дети
(Кузнецова) Кристина08.05.2000 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1978
Отец: Натёкин Владимир
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
08.05.2000
Дочь: (Кузнецова) Кристина
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей