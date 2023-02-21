Бухарова (Соломатова) Мария Яковлевна
Место рожденияБелая
Дата рождения1898
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Белая
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Бухаров Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Белая
Рождение ребёнка
11.08.1920
Сын: Бухаров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Заольховка
Рождение ребёнка
09.11.1924
Сын: Бухаров Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович
Заольховка
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович
Рождение ребёнка
12.05.1931
Сын: Бухаров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Белая