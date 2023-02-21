Бухарова (Соломатова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Соломатова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1898

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Соломатов Яков Васильевич

Мать: Соломатова Татьяна Александровна

Белая
Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Бухаров Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Белая
Рождение ребёнка
11.08.1920

Сын: Бухаров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Заольховка
Рождение ребёнка
09.11.1924

Сын: Бухаров Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович

Заольховка
Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович

Рождение ребёнка
12.05.1931

Сын: Бухаров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бухаров Василий Аверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Василий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Лейка Фёдорович

Отец ребёнка: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Смерть
1967
Белая
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