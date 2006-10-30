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Бухаров Алексей Фёдорович

Место рождения

Белая

Дата рождения

24.02.1915

Дата смерти

30.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915

Отец: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
30.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова Анна Разумовна

Тобольск
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова Анна Разумовна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Анна Разумовна

Смерть
30.10.2006
Тобольск
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