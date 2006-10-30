Бухаров Алексей Фёдорович
Место рожденияБелая
Дата рождения24.02.1915
Дата смерти30.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915
Отец: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Мать: Бухарова Мария Яковлевна
Белая
Рождение ребёнка
30.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова Анна Разумовна
Тобольск
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова Анна Разумовна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Анна Разумовна
Смерть
30.10.2006
Тобольск