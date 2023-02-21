Бухаров Фёдор (Карпеич)
Место рожденияБелая
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Белая
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Бухаров Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Белая
Рождение ребёнка
11.08.1920
Сын: Бухаров Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Заольховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Мария Яковлевна
Смерть
Около 1921
Белая