Бухаров Фёдор (Карпеич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухаров Фёдор (Карпеич)

Бухаров Фёдор (Карпеич)

Место рождения

Белая

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Мать: Бухарова Матрёна Харитоновна

Белая
Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Бухаров Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
11.08.1920

Сын: Бухаров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Заольховка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Лейка Фёдорович

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Мария Яковлевна

Смерть
Около 1921
Белая
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close