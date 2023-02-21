Бухарова (Ревнивых) Матрёна Харитоновна
Место рожденияБелая
Дата рождения05.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1864
Белая
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фекла Карпеевна
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Егор Карпеич
Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно