Бухарова (Ревнивых) Матрёна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова (Ревнивых) Матрёна Харитоновна

Бухарова (Ревнивых) Матрёна Харитоновна

Место рождения

Белая

Дата рождения

05.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1864

Отец: Ревнивых Харитон Фокич

Мать: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бухаров Василий Карпеич

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бухаров Андрей Карпеич

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бухаров Степан Карпеич

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фекла Карпеевна

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Егор Карпеич

Отец ребёнка: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Поликарп (Карп Карпей) Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close