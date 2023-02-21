Ревнивых Харитон Фокич
Место рожденияБелая
Дата рождения28.09.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1815
Белая
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ревнивых Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ревнивых Симион Харитонович
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ревнивых Гавриил Харитонович
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Ревнивых Герасим Харитонович
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ревнивых Фёдор Харитонович
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Рождение ребёнка
05.11.1864
Дочь: Бухарова Матрёна Харитоновна
Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно