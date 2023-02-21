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Ревнивых Харитон Фокич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

28.09.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1815

Отец: Ревнивых Фокей Фёдорович

Мать: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ревнивых Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ревнивых Симион Харитонович

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ревнивых Гавриил Харитонович

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Ревнивых Герасим Харитонович

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ревнивых Фёдор Харитонович

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
05.11.1864

Дочь: Бухарова Матрёна Харитоновна

Мать ребёнка: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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