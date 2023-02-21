Ревнивых (Васильева) Прасковья Герасимовна
Место рожденияБелая
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Васильев Герасим
Белая
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ревнивых Иван Фокич
Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович
Белая
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович
Белая
Рождение ребёнка
28.09.1815
Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович
Белая
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно