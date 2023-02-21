Ревнивых (Васильева) Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевнивых (Васильева) Прасковья Герасимовна

Ревнивых (Васильева) Прасковья Герасимовна

avatar

Место рождения

Белая

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Васильев Герасим

Мать: Васильева Марфа (Марья) Никитична

Белая
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ревнивых Иван Фокич

Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович

Белая
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ревнивых Николай Фокич

Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович

Белая
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Ревнивых Харитон Фокич

Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович

Белая
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ревнивых Михаил Фокич

Отец ребёнка: Ревнивых Фокей Фёдорович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Фокей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close