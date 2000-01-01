Ревнивых Фокей Фёдорович
Место рожденияБелая
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Белая
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ревнивых Анна Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ревнивых Иван Фокич
Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
28.09.1815
Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревнивых Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно