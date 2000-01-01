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Ревнивых Фокей Фёдорович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ревнивых Фёдор Васильевич

Мать: Ревнивых Федосья Павловна

Белая
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ревнивых Андрей Фокич

Мать ребёнка: Ревнивых Анна Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ревнивых Иван Фокич

Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ревнивых Николай Фокич

Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Ревнивых Харитон Фокич

Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ревнивых Михаил Фокич

Мать ребёнка: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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