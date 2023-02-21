Васильева Марфа (Марья) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим
Рождение ребёнка
1789
Сын: Васильев Илья Герасимович
Отец ребёнка: Васильев Герасим
Белая
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ревнивых Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Герасим
Смерть
Неизвестно