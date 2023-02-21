Васильева Марфа (Марья) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Марфа (Марья) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим

Рождение ребёнка
1789

Сын: Васильев Илья Герасимович

Отец ребёнка: Васильев Герасим

Белая
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ревнивых Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Герасим

Смерть
Неизвестно
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