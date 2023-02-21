Ревнивых Фёдор Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Фёдор Харитонович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ревнивых Харитон Фокич

Мать: Ревнивых Александра Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ревнивых Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ревнивых Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ревнивых Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
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