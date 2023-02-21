Ревнивых Фёдор Харитонович
Место рожденияБелая
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Белая
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ревнивых Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Ревнивых Ольга Михайловна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно