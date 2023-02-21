Ревнивых (Михеева) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых (Михеева) Александра Фёдоровна

Место рождения

Потапова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Фёдор

Мать: не указана

Потапова
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ревнивых Михаил Харитонович

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ревнивых Симион Харитонович

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ревнивых Гавриил Харитонович

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Ревнивых Герасим Харитонович

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ревнивых Фёдор Харитонович

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Рождение ребёнка
05.11.1864

Дочь: Бухарова Матрёна Харитоновна

Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Харитон Фокич

Смерть
Неизвестно
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