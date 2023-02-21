Ревнивых (Михеева) Александра Фёдоровна
Место рожденияПотапова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Фёдор
Потапова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ревнивых Михаил Харитонович
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ревнивых Симион Харитонович
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ревнивых Гавриил Харитонович
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Ревнивых Герасим Харитонович
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ревнивых Фёдор Харитонович
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Рождение ребёнка
05.11.1864
Дочь: Бухарова Матрёна Харитоновна
Отец ребёнка: Ревнивых Харитон Фокич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно