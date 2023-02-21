Ревнивых Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ревнивых Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович
Белая
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович
Белая
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович
Белая
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно