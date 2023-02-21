Ревнивых Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ревнивых Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович

Белая
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович

Белая
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ревнивых Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович

Белая
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ревнивых Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Ревнивых Фёдор Харитонович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Фёдор Харитонович

Смерть
Неизвестно
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