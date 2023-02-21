Бухаров Николай Фёдорович
Место рожденияЗаольховка
Дата рождения11.08.1920
Дата смерти22.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920
Отец: Бухаров Фёдор (Карпеич)
Мать: Бухарова Мария Яковлевна
Заольховка
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1980