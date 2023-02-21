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Бухаров Николай Фёдорович

Место рождения

Заольховка

Дата рождения

11.08.1920

Дата смерти

22.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920

Отец: Бухаров Фёдор (Карпеич)

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Заольховка
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Мария Кузьминична

Смерть
22.12.1980
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