Бухарова (Шникова) Анна Разумовна
Место рожденияБелая
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти19.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Белая
Рождение ребёнка
30.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Фёдорович
Тобольск
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Фёдорович
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1994
Тобольск
Причина смерти: рак желудка