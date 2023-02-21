Бухарова (Шникова) Анна Разумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Шникова) Анна Разумовна

Место рождения

Белая

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

19.11.1994

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1885 или 1889 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: Шников Разумей Дмитриевич

Мать: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
30.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Фёдорович

Тобольск
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Фёдорович

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Алексей Фёдорович

Смерть
19.11.1994
Тобольск
Причина смерти: рак желудка
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