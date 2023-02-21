Шникова (Бухарова) Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шникова (Бухарова) Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

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Место рождения

Белая

Дата рождения

23.10.1885 или 1889

Дата смерти

20.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885 или 1889

Отец: Бухаров Алексей Михайлович

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
17.02.1917

Дочь: Малькова Ефросинья Разумовна

Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич

Белая
Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Бухарова Анна Разумовна

Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич

Белая
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шников Иван Разумович

Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шников Разумович

Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шников Разумей Дмитриевич

Смерть
20.03.1985
Тобольск
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