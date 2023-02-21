Шникова (Бухарова) Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Место рожденияБелая
Дата рождения23.10.1885 или 1889
Дата смерти20.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885 или 1889
Белая
Рождение ребёнка
17.02.1917
Дочь: Малькова Ефросинья Разумовна
Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич
Белая
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Бухарова Анна Разумовна
Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич
Белая
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шников Разумович
Отец ребёнка: Шников Разумей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1985
Тобольск