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Бухаров Алексей Михайлович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бухаров Михаил Семёнович

Мать: Бухарова Елена Степановна

Белая
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бухаров Аверьян Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бухаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
23.10.1885 или 1889

Дочь: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бухаров Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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