Бухарова Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Елена Степановна

Бухарова Елена Степановна

Место рождения

Бобровская

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Степан

Мать: не указана

Бобровская
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бухаров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бухаров Михаил Семёнович

Белая
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бухаров Константин Михайлович

Отец ребёнка: Бухаров Михаил Семёнович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close