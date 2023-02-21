Бухарова Елена Степановна
Место рожденияБобровская
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Степан
Бобровская
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бухаров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бухаров Михаил Семёнович
Белая
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бухаров Константин Михайлович
Отец ребёнка: Бухаров Михаил Семёнович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно