Бухаров Константин Михайлович
Место рожденияБелая
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Белая
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бухаров Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бухаров Игнатий Константинович
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Параскева Константиновна
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бухаров Иван Константинович
Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Ефимья Коновна
Смерть
Неизвестно