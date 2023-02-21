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Бухаров Константин Михайлович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бухаров Михаил Семёнович

Мать: Бухарова Елена Степановна

Белая
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бухаров Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бухаров Игнатий Константинович

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Параскева Константиновна

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Иван Константинович

Мать ребёнка: Бухарова Ефимья Коновна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Ефимья Коновна

Смерть
Неизвестно
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