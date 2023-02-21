Бухарова Ефимья Коновна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бухаров Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бухаров Игнатий Константинович
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бухаров Иван Константинович
Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно