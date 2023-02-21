Бухарова Ефимья Коновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Ефимья Коновна

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бухаров Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бухаров Игнатий Константинович

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Иван Константинович

Отец ребёнка: Бухаров Константин Михайлович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
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