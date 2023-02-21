Бухарова (Наумова) Мария Яковлевна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Наумов Яков Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бухаров Аверьян Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович
Белая
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бухаров Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович
Белая
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бухаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович
Белая
Рождение ребёнка
23.10.1885 или 1889
Дочь: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович
Белая
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно