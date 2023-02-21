Бухарова (Наумова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Наумова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Наумов Яков Тимофеевич

Мать: Наумова Екатерина Ивановна

Каштак
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бухаров Аверьян Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович

Белая
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович

Белая
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бухаров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович

Белая
Рождение ребёнка
23.10.1885 или 1889

Дочь: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович

Белая
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бухаров Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Михайлович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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