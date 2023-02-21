Наумова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Наумов Андриян Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1838

Сын: Наумов Дормидонт Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1840

Сын: Наумов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бухарова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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