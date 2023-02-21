Наумова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1838
Сын: Наумов Дормидонт Яковлевич
Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бухарова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Наумов Яков Тимофеевич
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно