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Бухаров Аверьян Алексеевич

Место рождения

Белая

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бухаров Алексей Михайлович

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бухаров Василий Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бухаров Матвей Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бухаров Дмитрий Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бухаров Михаил Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова Прасковья Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Белая
Смерть
Неизвестно
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