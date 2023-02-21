Бухаров Аверьян Алексеевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Белая
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бухаров Василий Аверьянович
Белая
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бухаров Матвей Аверьянович
Белая
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бухаров Дмитрий Аверьянович
Белая
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бухаров Михаил Аверьянович
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донцова Прасковья Аверьяновна
Белая
Смерть
Неизвестно