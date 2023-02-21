Бухаров Дмитрий Аверьянович
Место рожденияБелая
Дата рождения1908
Дата смерти?.12.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бухаров Аверьян Алексеевич
Мать: не указана
Белая
Рождение ребёнка
07.01.1933
Сын: Бухаров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрахина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1946