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Бухаров Дмитрий Аверьянович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бухаров Аверьян Алексеевич

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Бухаров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрахина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Евдокия Васильевна

Смерть
?.12.1946
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