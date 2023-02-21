Бухарова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Рождение ребёнка
07.01.1933
Сын: Бухаров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрахина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991