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Бухарова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: Бухаров Василий Карпеич

Мать: Бухарова Парасковья Никитична

Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Бухаров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрахина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бухаров Дмитрий Аверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Дмитрий Аверьянович

Смерть
1991
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