Бухарова (Кучерина) Парасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Кучерина) Парасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1907

Дочь: Бухарова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бухаров Василий Карпеич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бухаров Василий Карпеич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Василий Карпеич

Смерть
Неизвестно
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