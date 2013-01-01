Бухарова (Кучерина) Парасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1907
Дочь: Бухарова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бухаров Василий Карпеич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бухаров Василий Карпеич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно