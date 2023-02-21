Бухаров Василий Аверьянович
Место рожденияБелая
Дата рождения1897
Дата смерти23.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бухаров Аверьян Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
09.11.1924
Сын: Бухаров Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Заольховка
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1931
Сын: Бухаров Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Мария Яковлевна
Смерть
23.03.1944
Архангельск