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Бухаров Василий Аверьянович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1897

Дата смерти

23.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бухаров Аверьян Алексеевич

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
09.11.1924

Сын: Бухаров Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Заольховка
Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.05.1931

Сын: Бухаров Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Мария Яковлевна

Смерть
23.03.1944
Архангельск
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