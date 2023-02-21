(Бухарова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухарова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931

Отец: Бухаров Василий Аверьянович

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Встаский Павел

Отец ребёнка: Встаский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Встаский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутников ?

Смерть
Неизвестно
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