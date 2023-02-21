(Бухарова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Встаский Павел
Отец ребёнка: Встаский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Встаский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гутников ?
Смерть
Неизвестно