Бухаров Кузьма Васильевич
Место рожденияЗаольховка
Дата рождения09.11.1924
Дата смерти27.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924
Заольховка
Рождение ребёнка
07.12.1956
Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна
Рождение ребёнка
07.12.1956
Сын: Бухаров Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1999