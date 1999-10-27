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Бухаров Кузьма Васильевич

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Место рождения

Заольховка

Дата рождения

09.11.1924

Дата смерти

27.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924

Отец: Бухаров Василий Аверьянович

Мать: Бухарова Мария Яковлевна

Заольховка
Рождение ребёнка
07.12.1956

Сын: Бухаров Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна

Рождение ребёнка
07.12.1956

Сын: Бухаров Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарова Ефалия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Ефалия Степановна

Смерть
27.10.1999
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