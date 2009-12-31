Бухарова Ефалия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1928
Дата смерти31.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1956
Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1956
Сын: Бухаров Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2009