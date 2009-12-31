Бухарова Ефалия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Ефалия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1928

Дата смерти

31.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1956 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1956

Сын: Бухаров Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1956

Сын: Бухаров Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Кузьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Кузьма Васильевич

Смерть
31.12.2009
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