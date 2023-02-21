Малькова (Шникова) Ефросинья Разумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Шникова) Ефросинья Разумовна

Место рождения

Белая

Дата рождения

17.02.1917

Дата смерти

27.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917

Отец: Шников Разумей Дмитриевич

Мать: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
15.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Александр

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Григорий Екимович

Смерть
27.09.1993
Тобольск
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