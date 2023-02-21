Малькова (Шникова) Ефросинья Разумовна
Место рожденияБелая
Дата рождения17.02.1917
Дата смерти27.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917
Белая
Рождение ребёнка
15.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Александр
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1993
Тобольск