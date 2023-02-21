Шников Разумей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШников Разумей Дмитриевич

Шников Разумей Дмитриевич

Место рождения

Белая

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шников Дмитрий Фёдорович

Мать: Шникова Мавра Андреевна

Белая
Рождение ребёнка
17.02.1917

Дочь: Малькова Ефросинья Разумовна

Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Бухарова Анна Разумовна

Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шников Иван Разумович

Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шников Разумович

Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна

Смерть
Около 1936
Белая
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close