Шников Разумей Дмитриевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шников Дмитрий Фёдорович
Мать: Шникова Мавра Андреевна
Белая
Рождение ребёнка
17.02.1917
Дочь: Малькова Ефросинья Разумовна
Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Белая
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Бухарова Анна Разумовна
Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Белая
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шников Разумович
Мать ребёнка: Шникова Ефросинья (Афросинiя) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Белая