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Шникова Мавра Андреевна

Место рождения

Чёрная

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Андрей

Мать: не указана

Чёрная
Рождение ребёнка
1888

Сын: Шников Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович

Белая
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шников Разумей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович

Белая
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шников Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно