Шникова Мавра Андреевна
Место рожденияЧёрная
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Андрей
Мать: не указана
Чёрная
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович
Белая
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шников Разумей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович
Белая
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шников Дмитрий Фёдорович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно