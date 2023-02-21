Шников Дмитрий Фёдорович
Место рожденияБелая
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Белая
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна
Белая
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шников Разумей Дмитриевич
Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна
Белая
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шникова Мавра Андреевна
Смерть
Неизвестно