Шников Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шников Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Мать: Шникова Евдокия Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1888

Сын: Шников Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна

Белая
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шников Разумей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна

Белая
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шникова Мавра Андреевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шникова Мавра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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