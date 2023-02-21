Шникова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шникова Евдокия Михайловна

Место рождения

Почекунина

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михаил

Мать: не указана

Почекунина
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шников Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шников Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дария Фёдоровна

Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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