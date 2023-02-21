Шникова Евдокия Михайловна
Место рожденияПочекунина
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михаил
Почекунина
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дария Фёдоровна
Отец ребёнка: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно