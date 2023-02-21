Шнюков (Шников) Фёдор Яковлевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Шнюков Яков Федотович
Мать: Шнюкова Татьяна Осипова
Белая
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дария Фёдоровна
Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно