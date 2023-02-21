Шнюков (Шников) Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнюков (Шников) Фёдор Яковлевич

Место рождения

Белая

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шнюков Яков Федотович

Мать: Шнюкова Татьяна Осипова

Белая
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шников Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дария Фёдоровна

Мать ребёнка: Шникова Евдокия Михайловна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шникова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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