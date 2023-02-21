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Шнюков Яков Федотович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шнюков Федот Тимофеевич

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
09.08.1839

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова

Белая
Рождение ребёнка
27.11.1839

Сын: Шнюков Иаков Яковлевич

Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова

Белая
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнюкова Татьяна Осипова

Смерть
Неизвестно
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