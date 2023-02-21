Шнюков Яков Федотович
Место рожденияБелая
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шнюков Федот Тимофеевич
Белая
Рождение ребёнка
09.08.1839
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова
Белая
Рождение ребёнка
27.11.1839
Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова
Белая
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Шнюкова Татьяна Осипова
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнюкова Татьяна Осипова
Смерть
Неизвестно