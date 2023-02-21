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Шнюкова Татьяна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1839

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович

Белая
Рождение ребёнка
27.11.1839

Сын: Шнюков Иаков Яковлевич

Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович

Белая
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнюков Яков Федотович

Смерть
Неизвестно
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