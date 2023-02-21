Шнюкова Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Осип
Рождение ребёнка
09.08.1839
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович
Белая
Рождение ребёнка
27.11.1839
Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович
Белая
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шнюков (шников) Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Шнюков Яков Федотович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно