Захливный (Нижник) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захливный (Нижник) Иван Иванович

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

26.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1824

Отец: Нижник Иван Иванович

Мать: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Рождение ребёнка
05.10.1845

Дочь: (Семеник) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1848

Сын: Семеник Иван Иванович

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Семеник Варфоломей Иванович

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1855

Дочь: (Семенюк) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Рождение ребёнка
20.10.1856

Дочь: Семеник (Нижник) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Рождение ребёнка
03.07.1859

Сын: Семеник Андрей Иванович

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1862

Сын: Семеник Григорий Иванович

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1867

Сын: Семеник (Захливный) Моисей Иванович

Мать ребёнка: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно

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